В Перми оформить льготный проездной теперь можно в МФЦ По задумке чиновников, это снизит нагрузку на отделения Почты России

Константин Долгановский

В Перми расширили список мест, где можно оформить льготные проездные. Теперь эта услуга доступна не только в почтовых отделениях, но и в МФЦ. Такое решение, по информации городского департамента транспорта, снизит нагрузку на почту и сделает процесс получения проездных более удобным.

Воспользоваться новой возможностью могут дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры и малоимущие многодетные семьи. Для оформления проездного потребуется только документ, подтверждающий право на льготу. В МФЦ также можно продлить срок действия льготы, восстановить утерянный проездной или перевести его в виртуальный формат — это позволит регистрировать поездки через мобильное приложение «Пермский транспорт».

Адреса МФЦ, где предоставляется услуга, а также перечень льготных категорий размещены на сайте Пермского краевого многофункционального центра. Подробную информацию о стоимости и условиях использования льготных проездных можно найти в разделе «Оплата проезда» на портале «Пермский транспорт».

