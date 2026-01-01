В Пермском крае открыт сбор средств на оборудование для подопечного фонда «Дедморозим» Ему необходим аппарат для дыхания

Фото: фонд "Дедморозим"

Житель д. Чуваки Антон Воробьёв с детства столкнулся с тяжёлым диагнозом — миодистрофия Дюшенна. До восьми лет он рос как обычный ребёнок, но затем начал стремительно терять мышечную силу. Сейчас, в 29 лет, Антон полностью обездвижен и нуждается в постоянной кислородной поддержке и медицинском оборудовании. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».

Антон — один из первых в регионе, кто смог вернуться из больницы домой благодаря помощи неравнодушных пермяков. Долгое время о нём заботилась мама, но после её ухода ответственность легла на отца. Фонд «Дедморозим» сопровождает Антона уже более десяти лет, оказывая помощь с медицинскими процедурами, оборудованием, а также поддерживая в юридических и психологических вопросах. Несмотря на тяжёлую болезнь, Антон остаётся жизнелюбивым и увлечённым человеком: он любит рок-музыку, смотрит обзоры видеоигр и даже побывал на концерте группы «Сплин», используя аппарат искусственной вентиляции лёгких. К нему часто приезжают местные музыканты, чтобы исполнить любимые песни прямо дома.

Сейчас Антону необходим портативный аспиратор — компактное устройство, которое очищает дыхательные пути, работает от аккумулятора и позволяет не быть привязанным к розетке. Это оборудование поможет избежать гипоксии и тяжёлых осложнений, а также позволит выходить из дома, например для посещения врачей.

Фонд «Дедморозим» объявил сбор средств на сумму 393 120 руб. для Антона и ещё двух молодых людей с аналогичными потребностями. Поддержать сбор можно на сайте фонда.

