Пермские власти передадут участок земли в центре города в краевую собственность Объект будет на балансе центра допобразования «Муравейник»

Пермский краевой центр «Муравейник»

На заседании комитета по инвестициями и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы депутаты обсудили вопрос о передаче здания гаража по ул. Пушкина, 76 и земельного участка под ним в краевую собственность.

С докладом по этому вопросу перед думцами выступила начальник управления образования администрации Перми Ольга Ершова. Чиновница сообщила, что В объект планируется передать в безвозмездное пользование. Ершова пояснила, что ранее, в феврале этого года, муниципальное учреждение допобразования Дворец творчества юных заключило соответствующий договор с государственным учреждение дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник».

Как уточнил депутат Алексей Овчинников, выступивший на комитете в качестве содокладчика, площадь здания составляет 208,3 кв. м.

Теперь вопрос о передаче собственности депутаты рассмотрят на ближайшей пленарке гордумы.

