В Пермском крае 23 апреля возможно образование гололедицы на дорогах

Олег Антонов

По информации Пермского ЦГМС, в ночные и утренние часы 23 апреля в некоторых районах края на дорогах может образоваться гололедица. Из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии в системах ЖКХ, заторы и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Об этом пишет ВЕТТА.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и внезапных торможений, поддерживать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при передвижении и переходе через проезжую часть.

