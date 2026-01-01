Школьникам Перми рассказали о безопасном использовании умных устройств для питомцев Участниками «Цифрового ликбеза» стали 30 учеников

Фото: пресс-служба Министерства информационного развития и связи Пермского края

Для учеников четвёртых классов МАОУ «Школа «Диалог"» Перми прошёл региональный урок в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Его темами стали «Защита питомца в цифровом мире» и «Вредные советы по информационной безопасности» на основе материалов «Лаборатории Касперского».

Ребятам представили ролики, рассказывающие о киберугрозах в формате историй, происходящих в вымышленном городе Оушен-Сити. Видеопособия объясняют, как сделать безопасным умный дом, защитить своих питомцев с помощью цифровых меток. Например, школьникам объяснили, что камеры на умных кормушках лучше ставить так, чтобы в кадр попадала только миска: при взломе устройства мошенник не сможет увидеть личную жизнь и использовать информацию в своих целях.

Директор Школы программирования «KiberOne», дипломированный педагог дошкольного образования, участник конкурса «Учитель года» 2025 Константин Штин рассказал о киберрисках в повседневной жизни и объяснил, как безопасно пользоваться умными устройствами.

Он отметил, что россияне стали чаще покупать для своих питомцев поилки, умные ошейники, автоматические кормушки и даже умные камеры видеонаблюдения.

«Но со всеми новыми технологиями надо уметь обращаться и поддерживать цифровую гигиену. Сегодня на уроке мы проговорили основные правила при использовании умных устройств для наших любимых животных», — рассказал Константин Штин.

Он также порекомендовал школьникам не доверять советам из интернета, поскольку не все из них могут быть полезны.

Добавим, что «Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект по цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Проект реализуется в поддержку федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Экономика данных».

Учебные материалы включают в себя анимационный фильм, методические пособия для учителей, проверочные тесты, предусмотрена версия с тифлокомментариями. Все материалы доступны на официальном сайте проекта.

