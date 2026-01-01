Пять вопросов и ответов о завершении отопительного сезона и начале межсезонной подготовки

Константин Долгановский

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» напоминают о порядке завершения отопительного сезона 2025/26 в городах Пермского края, где работает компания: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве, Губахе, Кондратово, а также в посёлках Майский, Марковский, Прикамский, Пыскор и Железнодорожный.

1. При каких условиях заканчивается отопительный сезон?

Для прекращения подачи теплоносителя необходимо установление погодных условий, при которых среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток подряд должна быть выше +8 градусов.

2. Кто принимает решение о завершении отопительного сезона?

Орган местного самоуправления (администрация) выпускает официальное постановление о завершении отопительного сезона с указанием конкретной даты отключения подачи тепла.

3. Как происходит переход от зимнего режима теплоснабжения к летнему?

С даты официального завершения отопительного сезона теплоснабжающая компания «Т Плюс» начинает перевод теплоисточников, насосных станций, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов на летний режим работы для проведения профилактических мероприятий — гидравлических испытаний, ремонтов и перекладок теплосетей.

4. Каким образом тепло перестаёт поступать в дома и учреждения?

Обслуживающие организации — УК и ТСЖ — переводят внутридомовые системы и оборудование индивидуальных тепловых пунктов на летний режим работы.

5. Кто отвечает за подготовку домов и учреждений к зиме?

Ремонт внутридомовых коммуникаций, выполнение гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения зданий, проверку запорной арматуры проводят УК и ТСЖ, синхронизируя эти работы с отключениями на тепловых сетях и теплоисточниках.

