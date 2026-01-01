В Пермском крае резко выросли зарплаты для строителей Им предлагают почти 113 тысяч рублей в месяц

Министерство строительства Пермского края

В Пермском крае зафиксирован значительный рост зарплатных предложений для специалистов строительной отрасли. По данным сервиса «Авито Работа», в марте 2026 года работодатели стали предлагать строителям заметно больше, чем год назад. Особенно ощутимо выросли доходы управленцев и технических специалистов.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито», наибольший прирост отмечен у бригадиров — их средняя зарплата увеличилась на 82% и теперь составляет 112 917 руб. в месяц. Такой скачок объясняется высоким спросом на профессионалов, способных эффективно координировать работу на стройплощадках.

Также существенно выросли предложения для водителей спецтехники: их доход увеличился на 58%, достигнув в среднем 110 839 руб. в месяц. Это связано с острой нехваткой квалифицированных операторов.

Зарплаты прорабов выросли скромнее — на 11%, до 140 тыс. руб., однако этот уровень остаётся одним из самых высоких в строительной сфере региона.

Эксперты сервиса отмечают, что в Пермском крае сохраняется стабильно высокий спрос на специалистов, участвующих как в управлении, так и в непосредственной реализации строительных проектов, что и обеспечивает рост зарплатных предложений.

