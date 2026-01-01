В Перми заочно судят организатора «теневого банка» Он скрывается в США

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в организации незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, с 2018 года фигурант находится в США и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Следствие установило, что в 2016 году была пресечена деятельность преступной группы из 11 человек, занимавшейся обналичиванием денежных средств. Организатор руководил всей схемой: распределял роли, контролировал финансовые потоки и создал разветвлённую сеть для оказания нелегальных банковских услуг без соответствующей лицензии. Общий теневой оборот превысил 70 млн руб., а чистая прибыль — более 10 млн руб.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли печати фирм-однодневок, электронные подписи, свыше 150 банковских карт и 20 мобильных телефонов. Десять участников преступной схемы были задержаны и осуждены в 2018-2019 годах, однако главарю удалось скрыться за границей.

По информации Интерпола, мужчина находится на территории США. Суд в Перми заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. В настоящее время компетентные органы принимают меры по его розыску и экстрадиции. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

