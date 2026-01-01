В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Пермском крае Подтопленными остаются более 50 приусадебных участков

Константин Долгановский

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю сообщили о текущей ситуации с подтоплениями в регионе. По словам заместителя начальника центра управления в кризисных ситуациях МЧС по региону Андрея Мирзина, уровень воды постепенно снижается: в деревне Качка Пермского муниципального округа уже освободились от воды 7 приусадебных участков.

Однако в п. Ласьва остаются подтопленными 54 участка, а в деревне Новосёлы Краснокамского округа — ещё два участка.

В МЧС подчеркнули, что пострадавших среди населения нет, эвакуация не требуется. Сотрудники администрации и спасательных служб ведут круглосуточный мониторинг ситуации и оказывают жителям необходимую помощь. Работа по контролю паводковой обстановки и поддержке населения продолжается.

