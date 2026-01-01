Убыток пермского НПО «Искра» за первый квартал 2026 года превысил 309 млн рублей Снизилась выручка компании

НПО «Искра»

Константин Долгановский

ПАО «НПО «Искра» опубликовало бухгалтерскую отчетность за первый квартал 2026 года. Как следует из документа, по итогам периода выручка компании составила 553,6 млн руб., в том числе выручка от продажи научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ — 977 тыс. руб. и от продажи продукции — 552,6 млн руб. Для сравнения: в первом квартале 2025 года выручка НПО составляла 694,9 млн руб. (25,5 и 669,3 млн руб. соответственно).

Компания зафиксировала убыток в 309,5 млн руб., годом ранее в первом квартале «Искра» продемонстрировала убыток в 200,5 млн руб.

ПАО «НПО «Искра» — правопреемник СКБ-172 (позже известного как КБМаш), основанного в Перми в 1955 году для разработки твердотопливных ракет. На протяжении своей истории коллектив НПО участвовал в создании двигателей для различных ракетных систем, включая РТ-2, ПКР «Гранит», вторую и третью ступени ракеты Р-39 для комплекса морского базирования «Тайфун», а также для противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт». Кроме того, предприятие занималось разработкой двигателей для межконтинентальных баллистических ракет как морского («Булава»), так и наземного базирования («Тополь-М», «Ярс»). НПО также производит оборудование для топливно-энергетического комплекса, включая газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и компрессорное оборудование. В 2024 году НПО «Искра» стало частью корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

