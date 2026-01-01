Делегация Прикамья принимает участие в Региональном экологическом саммите в Казахстане Запланированы встречи с представителями бизнеса и органов власти Республики

Пресс-служба правительства Пермского края

В Республике Казахстан начал работу Региональный экологический саммит-2026, в ходе которого страны Центральной Азии вырабатывают совместные решения по борьбе с изменением климата. Впервые в мероприятии участвует делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

На саммите представлен коллективный стенд региона, где демонстрируются различные инновационные разработки предприятий и компаний Пермского края. Так, Пермский НОЦ представляет технологию очистки кислых шахтных вод. Она разработана молодыми учёными Прикамья и объединяет несколько физико-химических методов обработки воды. В результате из воды удаляется ряд опасных компонентов, и она может быть доведена до нормативов по основным загрязнителям — металлам.

Пермский завод сорбентов «УралХимСорб» представляет сорбенты CarboClean, очищающий воду от нефтепродуктов и органики, и CarboSOIL, восстанавливающий почвы. Линейку одежды из износостойких материалов с эргономичным кроем демонстрирует предприятие «Пермодежда», полимерные геомембраны для противофильтрационных экранов на промышленных и экологических объектах — компания «Кредо-пласт». Также свои экологичные решения представляет Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ).

Запланирован ряд рабочих встреч с представителями органов власти и бизнеса Республики. Накануне, во время рабочей встречи, Дмитрий Махонин и министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев обсудили вопросы экологической направленности, такие как восстановление лесов, оздоровление водоемов, развитие экотуризма и т.д. Дмитрий Махонин представил опыт Прикамья, в частности программу по реконструкции гидротехнических сооружений, по которой до 2030 года планируется отремонтировать 27 ГТС, системы мониторинга для защиты лесов, а также создание экотроп и визит-центров на примере «Зеленого кольца».

По итогам встречи Ерлан Насынбаев выразил готовность к развитию международного сотрудничества и обмену опытом в природоохранной сфере.

