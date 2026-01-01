В Прикамье бесплатно выделят землю под ИЖС выдающимся спортсменам
И женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня»
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил новый законопроект, который предусматривает бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, которые имеют выдающиеся достижения и особые заслуги перед краем. Об этом сообщает тг-канал «Парламент. Пермский край».
Согласно документу, земельные участки будут предоставляться:
— спортсменам и спортсменам-ведущим, которые стали трёхкратными и более победителями Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (особое внимание уделяется спортсменам, завоевавшим три золотые медали для сборной России на XIV зимних Паралимпийских играх);
— женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Это звание было введено осенью прошлого года и присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.
Законопроект планируется рассмотреть на заседании краевого парламента в мае.
