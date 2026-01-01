Суд в Перми аннулировал фиктивную запись о рождении ребёнка Пермячка пошла на обман, чтобы получить маткапитал

Кировский районный суд Перми по иску городской прокуратуры отменил запись о рождении ребёнка, которую местная жительница оформила с помощью обмана. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как выяснилось, жительница Закамска подала в ЗАГС заявление, что её дочь родилась вне медицинского учреждения, а знакомая якобы подтвердила этот факт. На основании этих документов была оформлена регистрация рождения.

Позже выяснилось, что никакого ребёнка у пермячки не было. Она получила сертификат на материнский капитал — более 483 тыс. руб., обналичила его и потратила по своему усмотрению. Фиктивность рождения была доказана в рамках уголовного дела: женщину признали виновной в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Суд постановил аннулировать запись о рождении, так как она была внесена на основании ложных сведений. Решение пока не вступило в законную силу.

