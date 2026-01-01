В Перми гендиректора компании осудят за передачу крупной взятки Общая сумма составила более 1 млн рублей

Константин Долгановский

Следователи Мотовилихинского района завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего генерального директора компании. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, с декабря 2023-го по июль 2025 года обвиняемый передал главному специалисту отдела организационного обеспечения ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» взятку частями. Общая сумма составила более 1 млн руб., что было осуществлено через 12 переводов на банковскую карту должностного лица. Взятка предназначалась для упрощения заключения прямых контрактов, приёмки выполненных работ и продления сроков выполнения заявок в рамках договоров. Компания-подрядчик занималась текущим ремонтом фасада здания и эксплуатационно-техническим обслуживанием помещений Пермского краевого МФЦ ПГМУ.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в суд были направлены дела в отношении пяти предпринимателей, которые также обвиняются в даче взятки этому должностному лицу.

Расследование дела о получении взятки продолжается.

