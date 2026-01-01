В шести населённых пунктах Прикамья отключат радио и телевидение

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о запланированных кратковременных отключениях телерадиовещания с 27 апреля по 3 мая 2026 года.

Так, в с. Уинское 27 апреля с 11:00 до 17:00 будут отключены цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

В Калиновке и Шумихе 28 апреля с 11:00 до 17:00 прекратят работу цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

В Ныробе в тот же день с 12:00 до 18:00 отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

В Суксуне 29 апреля с 10:00 до 16:00 отключатся цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

А в Тёплой Горе 29 апреля с 10:00 до 13:00 не будет работать цифровой пакет РТРС-2.

Отключения связаны с профилактическими работами.

