Средний срок POS-кредита в Пермском крае достиг 16,2 месяца Увеличение срока кредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заёмщиков

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте текущего года в Пермском крае средний срок POS-кредитов, предоставляемых в торговых точках, составил 16,2 месяца. Это на 20,9% больше, чем в марте прошлого года (13,4 месяца).

В среднем по РФ показатель достиг 16,1 месяца (+22% за год).

Среди регионов-лидеров по объемам POS-кредитования в марте 2026 года самые длительные средние сроки кредитования зафиксированы в республиках Дагестан (22 месяца) и Северная Осетия (20,2 месяца), в Омской области (18,7 месяца) и Ставропольском крае (18,7 месяца). Наименьшие сроки кредитования продемонстрировали Москва (13,7 месяца), Свердловская область (14,8 месяца) и Санкт-Петербург (14,8 месяца).

Наибольший рост среднего срока POS-кредитов по сравнению с прошлым годом отмечен в Дагестане (+78,9%), Северной Осетии (+60,3%) и Ставропольском крае (+38,5%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков прокомментировал: «После периода стабилизации среднего срока POS-кредитов во второй половине прошлого года в последние четыре месяца мы наблюдаем его рост. Увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заемщиков, снижая ежемесячные платежи. Однако спрос на POS-кредиты и аппетит банков к риску остаются низкими».

