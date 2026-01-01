В Прикамье обсудили подготовку к весенне-полевым работам Техника готова к выходу в поле на 85%

Фото: пресс-служба Министерства агропромышленного комплекса Пермского края

На заседании Общественного совета при Министерстве агропромышленного комплекса Пермского края актуальные вопросы организации и повышения эффективности земельного контроля при использовании земель сельхозназначения осветила Ольга Шумиловских, заместитель начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

О вовлечении в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель доложила Анна Быкова, министр агропромышленного комплекса Пермского края. Она отметила, что в регионе продолжается системная работа по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса. В 2025 году в сельскохозяйственный оборот введено 26 тыс. га ранее неиспользуемых земель, что на 2 тыс. га больше, чем в 2024 году.

Также министр сообщила о подготовке к весенне-полевым работам в регионе. В этом году аграрии Прикамья планируют засеять яровыми культурами порядка 230 тыс. га — на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. Зерновые культуры займут 73% площадей.

Готовность техники к выходу в поле составляет 85% — это около 5 тыс. тракторов и грузовых автомобилей, более 3 тыс. сеялок, плугов и культиваторов.

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина до начала весенне-полевой кампании сельхозпроизводителям будут доведены основные субсидии. Господдержка позволит аграриям планомерно вести работу по достижению целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Кроме того, Анна Быкова, акцентировала внимание на том, что аграрии обязаны соблюдать правила пожарной безопасности как на землях сельскохозяйственного назначения, так и на объектах агропромышленного комплекса.

