В Прикамье выбраны перевозчики для трёх субсидируемых водных маршрутов Начало навигации запланировано на май

Фото: «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm

Министерство транспорта Пермского края объявило о завершении конкурса на перевозку пассажиров по трём субсидируемым водным маршрутам. Из регионального бюджета будут выделены средства на направления «Пермь—Заречный», «Старые Ляды—Куликово» и «Березники—Быстрая».

ООО «Мошево» получило право обслуживать маршруты «Старые Ляды—Куликово» и «Березники—Быстрая». Общая сумма субсидии составит 16,8 млн руб. По маршруту «Старые Ляды—Куликово» планируется 65 рейсов с мая по октябрь, а по маршруту «Березники—Быстрая» — 66 рейсов.

Маршрутом «Пермь—Заречный» займется ООО «Камская круизная компания». Субсидия на этот маршрут составляет 5,45 млн руб., а количество рейсов в сезон — 37.

Маршрут «Сылва—Троица» остался без перевозчика. В связи с этим объявлен повторный конкурс. Размер субсидии для этого направления составит 5,7 млн руб., а общее количество рейсов за сезон — 583.

Общая сумма субсидий, выделенных на все четыре маршрута, превышает 28 млн руб. Помимо средств на перевозки, в эту сумму входит субсидия на текущий ремонт судов — по 580 тыс. руб. для каждого маршрута.

Данные маршруты пользуются большим спросом среди жителей Пермского края. Они соединяют восемь территорий региона: Пермь, Кунгур, Березники, Пермский, Краснокамский, Нытвенский, Добрянский и Чусовской муниципальные округа. В прошлом году этими маршрутами воспользовались более 73 тыс. пассажиров.

Навигация по всем четырем маршрутам начнется в начале мая, при условии, что уровень воды в Камском и Воткинском водохранилищах достигнет безопасного уровня для движения. Расписание рейсов будет опубликовано на сайте министерства транспорта позже.

