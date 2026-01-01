Арендатора из Перми оштрафовали за нецензурную надпись площадью 5 квадратных метров

Константин Долгановский

С зарплаты пермяка взыскали 71 тыс. руб. за небрежное отношение к чужому имуществу. Основанием для иска стало граффити на стене гаража. На площади 1,5 на 3,5 м была нанесена нецензурная надпись. Кроме того, пол гаража оказался завален мусором, электричество отсутствовало из-за сгоревшего тумблера, а внутренний замок был сломан. Кроме того, пропали брезентовое одеяло для тепловой завесы и утяжеленный топор. О происшествии рассказали в ГУФССП по региону.

Владелец имущества обратился к арендатору за разъяснениями. Тот признался, что предоставлял гараж третьим лицам и не контролировал его состояние. Однако по договору аренды он обязан нести материальную ответственность за имущество. В результате потерпевшая сторона потребовала от арендатора возместить нанесённый ущерб.

Суд назначил компенсацию в размере 52 тыс. руб. на основании заключения экспертов, которые оценили степень повреждений. Ответчика обязали выплатить эту сумму, так как он небрежно использовал чужое имущество и не обеспечил его надлежащее состояние. К компенсации добавили расходы на услуги специалистов и судебные издержки.

После возбуждения исполнительного производства должник не выплатил деньги. Судебные приставы обратили взыскание на его заработную плату, доходы и банковские счета. В итоге вся сумма ущерба была взыскана, и исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

