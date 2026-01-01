Случайное попадание из водяного пистолета закончилось массовым избиением 14-летнего пермяка Мать пострадавшего отсудила компенсацию

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В Дзержинском районе Перми группа подростков играла на стадионе рядом со школой. Во время игры игрушечным оружием струя воды попала в мальчика, который не участвовал в забаве. Ребёнок посчитал себя оскорбленным и потребовал, чтобы обидчик извинился перед ним, встав на колени. Подросток отказался от публичного унижения и получил удар в лицо от агрессора. Сила удара была такова, что мальчик упал. После этого нападавший и двое его друзей начали пинать пострадавшего, который лежал на земле. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

После драки мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и множественные гематомы. Мать пострадавшего обратилась в суд, требуя компенсации морального вреда за физические и нравственные страдания, причиненные ее сыну. Поскольку зачинщик драки и его друзья были несовершеннолетними, иск был предъявлен к их родителям. Родителей одного из подростков, поддержавшего своего товарища в нападении, обязали выплатить компенсацию в размере 110 тыс. руб. истцу и её ребёнку.

Решение суда было передано в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю. Судебным приставам сообщили о возбуждении исполнительных производств и разъяснили последствия неуплаты долга в срок. Однако применять меры принудительного исполнения не потребовалось, так как ареста банковских счетов родителей было достаточно для выплаты компенсации.

