В Прикамье экс-директор УК оштрафован на 4 млн рублей за взятки от подрядчиков

фото: Пермский краевой суд

В Березниках вынесен приговор бывшему руководителю управляющей компании. Его обвинили в трёх эпизодах получения взятки. С 2023 по 2024 год он получил от подрядчиков, занимавшихся капитальным ремонтом домов, 1,9 млн руб. Об этом пишет «Рифей».

Эти средства передавались за общее покровительство, помощь в заключении контрактов и обеспечение беспрепятственной и своевременной оплаты по договорам, включая отсутствие претензий со стороны заказчиков. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Подрядчики, выступавшие в роли взяткодателей, были освобождены от уголовной ответственности, поскольку они добровольно сообщили о содеянном. Суд назначил бывшему директору УК штраф 4 млн руб.

