В Перми осуждены телефонные мошенники

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по делу двух жителей Березников, которые признаны виновными в ряде серьезных преступлений. Им инкриминированы неправомерный доступ к компьютерной информации, мошенничество в особо крупном размере, а также покушение на мошенничество, совершенное организованной группой. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным следствия, осенью 2024 года злоумышленники арендовали квартиру в Перми, где установили компьютерное оборудование и программное обеспечение для дистанционного управления. Они также приобрели сим-карты, зарегистрированные на граждан России.

Используя эти средства, преступники звонили людям из разных регионов, вводили их в заблуждение и похищали личные данные и деньги. От их действий пострадали шесть человек.

Задержаны злоумышленники были при обыске в арендованной квартире сотрудниками уголовного розыска. В ходе обыска были изъяты 164 сим-карты, два сим-бокса, ноутбук и телефоны.

Суд назначил мужчине 2005 г.р. наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его сообщник 2004 г.р. приговорен к принудительным работам на три года с удержанием 15% заработка в пользу государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

