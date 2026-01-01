За 21 апреля в Пермском крае потушили десять пожаров Есть травмированные

МЧС России по Пермскому краю

За 21 апреля 2026 года в Пермском крае ликвидировано десять возгораний. В Перми произошло четыре пожара, по одному — в Пермском, Чайковском, Кунгурском, Юсьвинском, Краснокамском и Куединском муниципальных округах. Жертв нет, однако есть пострадавшие. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых случаев возгорания 21 апреля была проведена масштабная профилактическая работа. В ней участвовали 187 групп, состоящих из 460 человек. Они обследовали 1 683 жилых объекта, провели инструктажи по пожарной безопасности с 2 712 людьми, раздали 2 151 памятку с правилами поведения при пожаре.

Главное управление МЧС России напоминает: при первых признаках возгорания нужно срочно звонить по номерам «01», «101» или «112».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.