В Перми готовое жильё от застройщика дороже квартир на этапе котлована на 3,1%

Константин Долгановский

Согласно данным сервиса «Объектив.РФ», в Перми на начало апреля 2026 года готовые квартиры дороже жилья на стадии котлована на 3,1%: 182,1 тыс. руб. за кв. м и 176,7 тыс. руб. соответственно.

При этом анализ цен на рынке новостроек в 11 крупнейших городах, где присутствует сервис, выявил необычное явление: в пяти городах готовое жильё от застройщика обходится дешевле, чем квартиры на этапе строительства. Речь идёт о домах Тюмени, Новосибирска, Челябинска, Хабаровска и Ростова-на-Дону

Эта аномалия обусловлена финансовой стратегией девелоперов. После завершения строительства застройщик стремится быстро продать оставшиеся квартиры, чтобы погасить кредиты перед банками. Для ускорения продаж девелоперы могут предлагать скидки на нереализованные лоты, даже если ранее они не практиковали такое снижение цен

В Астрахани, Екатеринбурге, Владивостоке, Ижевске, Кирове и Перми сохраняется классическая ситуация: после сдачи дома цена на квартиры обычно возрастает на 3—16%.

