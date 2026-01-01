Только 7% жителей Прикамья умеют презентовать себя на рынке труда При этом 57% жителей региона уверены в своём опыте

Константин Долгановский

HR-платформа Skillaz и hh.ru провели обширное исследование среди 2,6 тыс. соискателей по всей России, включая Пермский край. Они изучили, какие факторы соискатели считают ключевыми для успешного трудоустройства. Результаты показали, что существует значительный разрыв между реальными компетенциями и умением их презентовать: большинство кандидатов уверены в своём опыте, но лишь немногие могут эффективно представить его работодателю.

Опрос также выявил, что в обществе сохраняется высокий спрос на «связи», однако реальный доступ к ним имеет лишь небольшое число людей (43% против 5%).

Основными сильными сторонами соискателей Пермского края являются дисциплина и ответственность — их отметили 74% опрошенных. На втором месте находится готовность к обучению (60%), что свидетельствует о высоком уровне адаптивности кандидатов. Традиционное образование теряет свою значимость: только 17% полагаются на него при поиске работы.

Женщины чаще придают значение умению произвести впечатление на собеседовании (35% против 25% у мужчин). Этот фактор относится к подаче и восприятию кандидата, в отличие от навыков самопрезентации, которые связаны с содержанием ответа. Мужчины, в свою очередь, чаще полагаются на связи (39% против 35%).

Данные показывают, что 57% соискателей уверены в своём опыте, но только 7% умеют его эффективно презентовать, включая навыки, которые сегодня особенно востребованы на рынке труда. Это приводит к тому, что высококвалифицированные специалисты отсеиваются уже на этапе первичного отбора, а работодатели тратят больше времени на интерпретацию опыта, чем на его оценку.

Исследование выявило регионы-лидеры по ключевым профессиональным компетенциям и запросам. Москва и область возглавили список по спросу на навыки самопрезентации и развитие деловых связей (60%). Волгоградская область стала абсолютным лидером по уровню ответственности сотрудников (81%). В Новосибирской области зафиксирована самая высокая в стране готовность к обучению (71%). Тюменская область заняла первое место по доле наиболее опытных кадров – 69% опрошенных подтвердили максимальный стаж работы.













