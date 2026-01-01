В Пермском крае к концу недели потеплеет до +12 градусов

фото: минтербез Пермского края

К концу рабочей недели в Пермском крае ожидается потепление до +12°С, как сообщили в региональном ЦГМС.

22 апреля на значительной части территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в Перми будет идти дождь. Температура воздуха в этот день составит от 0 до +5°С, а в краевом центре — от +1 до +3°С.

В ночь на 23 апреля прогнозируются снегопады, температура будет колебаться от 0 до -5°С. Днём в регионе ожидается небольшой дождь, но в Перми осадков не ожидается, а температура поднимется до +3…+8°С.

24 апреля на севере региона ночью будет идти снег, на юге — дождь, что может привести к образованию гололёда. Температура воздуха ночью составит от +1 до -4°С. Днём осадки не прогнозируются, температура поднимется до +7…+12°С, а в Перми — до +10…+12°С.

