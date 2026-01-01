Трамвайное движение в центре Перми приостановят для реконструкции путей Ограничения введут в конце апреля

Константин Долгановский

В последней декаде апреля стартуют работы по обновлению трамвайных путей на ул. Петропавловской. Об этом пишет ВЕТТА.

Сначала будет закрыт участок от Борчанинова до Попова, а затем — до Куйбышева.

Из-за реконструкции трамваи перестанут ходить от Борчанинова до Горького, включая остановку у ЦУМа.

Точные даты завершения работ пока неизвестны.

