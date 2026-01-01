Бывший сити-менеджер Перми решил побороться за кресло депутата Госдумы
Дмитрий Самойлов хочет выдвинуть свою кандидатуру по Кунгурскому одномандатному округу
Дмитрий Самойлов, заместитель председателя правительства Пермского края, ответственный за образование, культуру и спорт, подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Его цель — выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Государственной думы Российской Федерации по Кунгурскому одномандатному избирательному округу № 64. Эту информацию разместил официальный сайт партии.
Напомним, Дмитрий Самойлов в 2014—2020 годах руководил администрацией Перми на посту сити-менеджера. Должность зампреда кабмина он занимает с декабря 2020 года.
Предварительное голосование пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Принять участие смогут все зарегистрированные избиратели, независимо от их партийной принадлежности. Итоги процедуры будут утверждены на Съезде партии, после чего победители представят «Единую Россию» на выборах в сентябре 2026 года.
