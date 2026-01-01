Бывший сити-менеджер Перми решил побороться за кресло депутата Госдумы Дмитрий Самойлов хочет выдвинуть свою кандидатуру по Кунгурскому одномандатному округу Поделиться Твитнуть

Дмитрий Самойлов

Константин Долгановский

Дмитрий Самойлов, заместитель председателя правительства Пермского края, ответственный за образование, культуру и спорт, подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Его цель — выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Государственной думы Российской Федерации по Кунгурскому одномандатному избирательному округу № 64. Эту информацию разместил официальный сайт партии.

Напомним, Дмитрий Самойлов в 2014—2020 годах руководил администрацией Перми на посту сити-менеджера. Должность зампреда кабмина он занимает с декабря 2020 года.

Предварительное голосование пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Принять участие смогут все зарегистрированные избиратели, независимо от их партийной принадлежности. Итоги процедуры будут утверждены на Съезде партии, после чего победители представят «Единую Россию» на выборах в сентябре 2026 года.

