Федеральный оператор беспилотных систем решил уйти из Пермского края Решение было принято из-за отсутствия контрактов

Константин Долгановский

ООО «Беспилотные авиационные системы» (ООО «БАС») прекратило работу своего обособленного подразделения в Перми, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По словам источника, близкого к компании, это решение было принято из-за отсутствия контрактов на региональном рынке. Собеседник издания отметил, что в условиях, когда в субъектах РФ не введен экспериментальный режим для использования БПЛА, их применение в коммерческих целях становится затруднительным.

Компания была создана в 2022 году Государственной транспортно-лизинговой компанией и фондом «Национальная техническая инициатива». Она зарегистрирована в Москве. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года чистая прибыль компании составила более 97,6 млн руб., а чистый убыток превысил 1,54 млрд руб. Владельцем ООО «БАС» является ООО «Сапфир-7452», которое, в свою очередь, принадлежит ООО «Аквамарин-4523» (ранее «ГТЛК-Инвест»).

Официальный сайт компании представляет ООО «БАС» как «лидера в области развития беспилотной авиации в России». Основные направления деятельности включают предоставление услуг в сфере беспилотной авиации и обучение специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами. Помимо Перми, компания имеет филиалы в Нижнем Новгороде и Якутии, которые, по словам источника, продолжают свою работу. В Перми ООО «БАС» планировало создать центр технического обслуживания и ремонта беспилотных аппаратов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.