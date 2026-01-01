На севере Прикамья простятся с бойцом СВО Антоном Никифоровым Обстоятельства его гибели не уточняются

Фото: администрация Юрлинского округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Юрлинского округа Антон Никифоров. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Антон Никифоров родился 7 марта 1985 года в п. Усть-Березовка. Вырос в этом населённом пункте и окончил школу, а затем получил среднее профессиональное образование в техникуме с. Зюкайка. После этого молодой человек отслужил в Вооружённых силах РФ. В 2025 году подписал контракт и отправился на СВО. Обстоятельства и дата его смерти не уточняются.

Прощание с военнослужащим пройдёт 25 апреля с 11:30 до 13:30 в п. Усть-Березовка (ул. Гагарина, 10). Кроме того, в 13:30 в сельском клубе посёлка состоится траурный митинг.

В администрации муниципалитета выразили глубокие соболезнования родным и близким Антона Никифорова: "Выражаем самые глубокие соболезнования... Это невосполнимая утрата. Скорбим вместе с вами".

