В Перми выбрали проектировщика для нового корпуса школы в микрорайоне ДКЖ Здание планируется построить до 2030 года

фото: mindandi

freepik.com

В Перми определён подрядчик для проектирования корпуса начальной школы в микрорайоне ДКЖ. Победителем конкурса стало ООО «Экостройпроект». Новое здание, рассчитанное на 550 учащихся, появится на улице Боровая. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Площадь участка составляет почти 9 тыс. кв. м.

В школе будут оборудованы современные учебные кабинеты, два спортивных зала, столовая и актовый зал. Для учеников предусмотрены универсальные игровые площадки и беговые дорожки с резиновым покрытием.

Проектирование корпуса должно завершиться к концу 2027 года, а строительство — до 2030 года. Кроме того, в микрорайоне ДКЖ планируется возведение ещё одной школы на 1440 мест с бассейном. В настоящее время подрядчик разрабатывает проектную документацию для этого объекта

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.