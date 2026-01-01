В Кировском районе Перми женщина упала за борт теплохода и утонула Она работала поваром на кухне судна «Гоголь»

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Кировском районе Перми 21 апреля женщина упала с борта теплохода «Гоголь» и утонула. Происшествие случилось утром, в акватории Камы по ул. Водников. Как сообщает краевое МЧС, тело из воды достали работники «Речфлота». Известно, что погибшая была сотрудником кухни на судне.

«По предварительным данным, 21 апреля 2026 года в утреннее время на территории ремонтно-эксплуатационной базы флота в Кировском районе Перми произошёл несчастный случай. Повар теплохода «Гоголь», находившегося в акватории реки Кама, выпала за борт и утонула», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

К месту происшествия привлекались силы и средства от РСЧС. Всего прибыло девять человек личного состава и три единицы техники.

По факту несчастного случая Пермская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

