На майские торги в Прикамье выставили семь изъятых земельных участков Прежние владельцы не использовали их по назначению

Денис Сакаев

На майские торги в Прикамье выставили семь земельных участков, изъятых у прежних владельцев за неиспользование по назначению. Общая площадь имущества составляет 134 га. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 мая. Об этом сообщает краевое минимущества.

«Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края информирует о проведении 6 мая публичных торгов в форме открытых электронных аукционов по продаже семи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 134 га. Участки были изъяты у прежних владельцев ввиду ненадлежащего использования аграрных земель по целевому назначению», — рассказали в ведомстве.

Участки расположены на территориях трёх муниципальных образований края. В Чусовском муниципальном округе представлено четыре лота, в Карагайском — два, в Еловском — один участок.

Минимальная начальная цена из предложенных объектов установлена на объект в районе д. Брагино Чусовского округа — 18,2 тыс. руб. за 19 тыс. кв. м, шаг торговой сессии — 547,2 руб. Максимальная начальная цена — на объект в Еловском районе в размере 483,3 тыс. руб. за 548,6 тыс. кв. м, шаг — 14,5 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.