В Пермском крае снизился средний лимит по новым кредитным картам Он составил 93,3 тысячи рублей

В марте 2026 года в Пермском крае средний размер лимита по новым кредитным картам составил 93,3 тыс. руб., что на 11,4% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (105,3 тыс. руб.). Это снижение соответствует общей тенденции по России, где средний лимит по новым кредитным картам также уменьшился и составил 99,9 тыс. руб., что на 11,3% меньше, чем в марте 2025 года.

Наибольшие средние лимиты по новым кредитным картам в марте 2026 года были зафиксированы в Москве — 137,8 тыс. руб., Московской области — 120,1 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 119,1 тыс. руб.

В то же время в некоторых регионах, таких как Ставропольский край и Ростовская область, наблюдался рост лимитов.

Динамика среднего размера лимитов по выданным кредитным картам в марте 2026 года в сравнении с мартом 2025 года (топ-30 регионов РФ по выдаче данного типа кредитов):

Рейтинг: НКБИ

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение лимитов связано с осторожной политикой банков в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Банки усиливают скоринговые фильтры и ограничивают выдачу новых кредитных карт, что приводит к снижению средних лимитов. В этой связи заемщикам рекомендуется внимательно следить за своей кредитной историей, чтобы избежать ухудшения.

