Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В финал конкурса «Арабеск» прошли восемь артистов из Перми Имена лауреатов будут названы 25 апреля

Марина Дмитриева

В Пермском театре оперы и балета 21 апреля завершился второй тур Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. Жюри назвало имена артистов, вышедших в финал конкурса.

В третьем туре будет участвовать 32 артиста. В первом туре участников основного конкурса было ровно 100: 47 — в младшей группе и 53 в старшей. Они представляли 14 стран.

В списке финалистов — артисты Пермского театра оперы и балета Радим Шайгарданов, Александр Михалёв и Анн-Жуллиет Пинейро (выступает за Бразилию), а также учащиеся Пермского хореографического училища Лев Качаев, Павел Харламов, София Мордвинова, Юлия Манджиева и Арина Тимергалиева.

Финальные конкурсные выступления пройдут 24 апреля, но накануне, 23 апреля, состоится конкурс современной хореографии с отдельным составом участников. В этом конкурсе соревнуются не только артисты, но и хореографы.

Все, кто прошёл в последний тур конкурса, автоматически становятся его дипломантами. Имена лауреатов станут известны на церемонии награждения 25 апреля.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.