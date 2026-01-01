Официальный старт велосезону в Перми 17 мая даст массовый велозаезд Участники проедут по улице Подлесной

В Перми состоится массовый велозаезд, который даст официальный старт велосезону 2026 года. «Пермский велофест» состоится 17 мая, местом проведения станет ул. Подлесная. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ожидается, что участие в событии примут 2 тыс. человек. Для участников подготовлены дистанции разного уровня сложности. В том числе, массовый велозаезд без учёта времени, шоссейные велогонки на 33 и 16,5 км, любительские заезды для групп разного возраста — от девяти до 14 лет, от 15 до 39 лет и 40 и более лет, детский заезд, а также заезд на беговелах для детей от двух до пяти лет.

Принять участие могут все желающие, регистрация уже открыта. По данным платформы Russia running, помимо спортивной части, запланирована концертно-развлекательная программа, интерактивные площадки и розыгрыши подарков.

