Реклама услуг по банкротству в Перми заинтересовала антимонопольщиков

Реклама услуг по банкротству, размещённая на одном из офисных зданий в Перми, заинтересовала антимонопольщиков. В отношении рекламодателя возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе.

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, жалоба поступила в ведомство от ПАО «Сбербанк». Реклама была размещена на баннере в офисном здании по ул. Попова, 23.

В ведомстве отметили, что в информации об услугах банкротного центра и продвижении его на рынке, отсутствует обязательное указание, предусмотренное действующим законодательством о рекламе. В частности, реклама связанных с процедурой банкротства услуг должна содержать указание: «Банкротство влечёт негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Данное нарушение послужило причиной возбуждения дела в отношении ООО «Партнер». В случае признания его виновным, компании грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

