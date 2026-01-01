В Перми на годовой абонемент в фитнес-клуб уходит 19% месячной зарплаты

Константин Долгановский

По данным на март 2026 года, в Перми находится 200 фитнес-клубов. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит сервис 2ГИС.

Также сообщается, что в пешей доступности (15 минут пешком) от фитнес-залов живут чуть более 80% пермяков. Что касается стоимости абонементов на год, то в среднем они обходятся жителям краевой столицы в 15,9 тыс. руб. Это, по данным аналитиков, составляет 19% от месячной зарплаты.

При этом в целом в крупнейших городах России функционирует свыше 6 тысяч фитнес-клубов. Динамика роста составила 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметное развитие отрасли зафиксировано в Екатеринбурге: число фитнес-точек в городе выросло на 18%, достигнув отметки в 383 заведения, что вывело его на первое место среди исследуемых городов по темпам прироста.

Наиболее доступные годовые абонементы в фитнес-клубы предлагают в Волгограде (от 13 000 рублей в год), Самаре (около 15 000 рублей) и Омске (примерно 15 700 рублей). В то же время самые высокие цены зафиксированы в столице — от 39 250 рублей, а также в Санкт-Петербурге (от 31 950 рублей) и Казани (около 27 000 рублей).

Если рассматривать стоимость абонемента в соотношении со средней региональной зарплатой, наибольшую финансовую нагрузку испытывают жители Уфы (33,6% от месячного дохода), Воронежа (31,5%), Казани (29,8%), Новосибирска (26,6%) и Санкт-Петербурга (26,3%). Напротив, наиболее выгодным приобретение годового пропуска выглядит для жителей Волгограда (16,1% от зарплаты), Перми (19,1%), Самары (19,6%), Омска (21,5%) и даже Москвы (21,7%), где, несмотря на высокие абсолютные цены, уровень доходов позволяет тратить на фитнес относительно меньшую долю бюджета.

