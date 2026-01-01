Татьяна Кучевасова возглавила пермский радиохолдинг без приставки «врио» Чистый убыток ООО «РМГ Пермь» в 2025 году составил 3,4 млн рублей

Константин Долгановский

Татьяна Кучевасова избавилась от приставки «врио» и стала генеральным директором ООО «РМГ Пермь». В радиохолдинг входят радиостанции «Русское радио Пермь», «Монте-Карло», ДФМ, «Хит ФМ Пермь», «Радио Максимум Пермь».

Напомним, Татьяна Кучевасова возглавила холдинг в апреле 2025 года, сменив на посту и.о. директора Елену Якимову, которая работала в организации главным бухгалтером. Якимова возглавила ООО после скоропостижной кончины гендиректора «РМГ Пермь» Евгения Царегородцева в марте того же года.

При назначении Татьяна Кучевасова была также гендиректором ООО «Медиа Траст Тюмень» — радиохолдинга, объединяющего радиостанции Тюмени, Тулы, Орла, Йошкар-Олы и Калининграда. Этот пост Кучевасова оставила в июле прошлого года.

В настоящее время Татьяна Кучевасова является руководителем двух действующих организаций: ООО «РМГ Пермь» и ООО «МТ Пермь» , занимающегося рекламной деятельностью. Год назад Кучевасова также возглавила ООО «Граммофон Пермь», однако 4 марта 2026 года данное юрлицо было ликвидировано.

В 2025 году выручка ООО «РМГ Пермь» составила 9,3 млн руб., а чистый убыток — 3,4 млн руб. Выручка ООО «МТ Пермь» в 2025 году составила 26,2 млн руб., чистая прибыль организации достигла 4,1 млн руб.

