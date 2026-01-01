В Перми оставили в силе приговор за тяжкое преступление против девушки Инцидент случился в Усть-Качке

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу мужчины, совершившего первое преступление в с. Усть-Качка. В мае 2023 года, находясь в квартире потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, он вступил с ней в конфликт, после чего нанёс несколько ударов и начал душить девушку. В результате пострадавшая получила тяжкие травмы лица, которые привели к неизгладимому обезображиванию, а также лишили её возможности работать психологом из-за проблем с внешностью. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В суде обвиняемый неоднократно менял показания, пытаясь переложить вину на других или представить травмы как случайность, однако его версии были опровергнуты показаниями потерпевшей, свидетелей и медицинскими экспертизами. Суд первой инстанции признал мужчину виновным по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначил наказание: 10 месяцев ограничения свободы и 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

Рассмотрев апелляцию, краевой суд оставил приговор без изменений. Судебная коллегия отметила, что доказательства, включая медицинские документы и фотографии, подтверждают тяжесть преступления, а назначенное наказание соответствует личности осуждённого и обстоятельствам дела. Апелляционные жалобы были отклонены.

