Константин Лызов выдвинул свою кандидатуру на праймериз «Единой России» Он метит в депутаты Заксобрания Пермского края

Фото: региональное отделение Единой России в Пермском крае

Бывший заместитель главы администрации губернатора Пермского края и экс-мэр Добрянки Константин Лызов подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия». Он планирует баллотироваться по одномандатному избирательному округу № 26 — «Добрянская № 26». Об этом сообщили в реготделении ЕР в Пермском крае.

В настоящее время Лызов занимает пост заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти в ООО «Пермская финансово-производственная группа» (ПФПГ).

Константин Лызов руководил Добрянкой с 2011-го до начала 2023 года, после чего перешёл на работу в администрацию губернатора, где курировал вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления. В феврале 2025 года он покинул государственную службу и трудоустроился в ПФПГ.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 30 апреля, а само голосование пройдёт с 25 по 31 мая.

