В Перми завершилось расселение двух аварийных домов Жителям предоставили другое жильё или денежные компенсации

Фото: 2Gis

В Дзержинском и Кировском районах Перми полностью расселены два аварийных многоквартирных дома. Жителям предоставлены денежные компенсации или новое жильё. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Так, в доме по ул. Овчинникова, 26 было девять жилых помещений (161,5 кв. м), где проживали 29 человек. В доме по ул. Автозаводской, 26 — 30 помещений (674,9 кв. м), жильцами были 55 человек. Все они получили либо компенсацию, либо новое жильё в зависимости от формы собственности.

Расселение прошло в рамках региональных и муниципальных программ, а с 2025 года работы продолжаются по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В мэрии отметили, что консультации по вопросам расселения доступны в городском управлении жилищных отношений по ул. Горького, 18. Также можно обратиться по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59. Личный приём ведётся с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

