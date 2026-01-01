В Перми бывшей работнице завода дали более 12 лет за госизмену В ФСБ утверждали, что она передавала сведения о работе оборонного предприятия иностранным спецслужбам

В Перми вступил в силу приговор по делу о государственной измене. Жительницу краевой столицы признали виновной по статье 275 УК РФ и приговорили к 12,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение подтвердил Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции.

По данным УФСБ по Пермскому краю, осуждённая, ранее работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса, по собственной инициативе связалась с иностранными спецслужбами через интернет и передавала им сведения о деятельности оборонного предприятия.

В ведомстве обратили внимание, что в интернете и мессенджерах активно действуют вербовщики, которые ищут доверчивых граждан, в том числе бывших и действующих сотрудников оборонных предприятий, для вовлечения в преступную деятельность против государственной власти России.

