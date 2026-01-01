Минагро Пермского края объявило о проведении регионального конкурса

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края объявило о начале приёма заявок на участие во втором региональном конкурсе «Женщины в АПК». В этом году он будет проводиться как отборочный этап для всероссийского конкурса.

Участие могут принять женщины, работающие в отраслях агропромышленного комплекса региона. Заявки принимаются до 1 мая 2026 года.

Как отмечают в ведомстве, цель проведения конкурса заключается в повышении роли, статуса и авторитета женщин на примерах лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Кроме того, он позволяет популяризовать сельский образ жизни и помочь в решении кадрового вопроса. В частности, привлечь молодых специалистов в аграрную отрасль в рамках федеральной программы «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и помочь им укрепиться в профессии.

Конкурс проводится в четырёх номинациях: «Кто, если не я?», «Превосходящая звезда», «Суперженщина» и «Есть женщины в русских селеньях». Одна участница может подать заявку на несколько номинаций.

В номинации «Кто, если не я?» будут рассматриваться социальные инициативы или проекты, направленные на улучшение качества жизни в сельской местности. Это может быть также социальный проект в агробизнесе, в качестве одного из видов таких проектов рассматривается участие в создании агротехнологических классов в школах. Проект должен быть реализован в течение последних трёх лет. Жюри будет учитывать использование отечественных технологий и средств производства, возможность тиражирования опыта, создание новых рабочих мест и долгосрочность результата.

В номинации «Превосходящая звезда» будут представлены отраслевые стартап-проекты. В критерии оценки также войдут реализация в течение трёх лет, качественные производственные результаты, использование отечественных технологий и средств производства и создание новых рабочих мест.

Женщины, занимающие руководящие должности в организациях АПК не менее трёх лет, внёсшие значительный вклад в развитие предприятий, смогут поучаствовать в номинации «Суперженщина». Жюри оценит их новаторские идеи по оптимизации процессов, количество сотрудников, прошедших обучение или переподготовку, использование отечественных технологий, цифровизацию процессов, «зелёную» направленность и социальную ответственность предприятия, повышение комфорта труда, вклад в улучшение качества жизни в сельской местности и количество молодых специалистов на предприятии.

Жительницы сёл с активной жизненной позицией, которые продвигают социально значимые инициативы, смогут принять участие в номинации «Есть женщины в русских селеньях». В критерии оценки вошли карьерный рост за последние пять лет, количество сотрудников в подчинении, новаторские идеи по оптимизации процессов на предприятии, социальная активность.

Оценка по каждому критерию будет осуществляться по 10-балльной шкале. В состав экспертного жюри войдут не менее пяти человек: представители краевого минагро, Центра развития агробизнеса, отраслевых союзов и ассоциаций и общественных организаций.

Документы на конкурс принимаются в ГКУ «Центр развития агробизнеса» в Перми (ул. Степана Разина, 34). Победительницы будут объявлены до 10 июля. Награждение состоится в торжественной обстановке. Конкурсную документацию участниц, занявших первые места в номинациях, направят в организационный комитет Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» до 15 сентября.

