«Пермские медведи» обыграли ставропольский «Виктор» Итог встречи – 25:35

Гандболисты «Пермских медведей» 20 апреля встретились в выездном матче плей-офф Суперлиги со ставропольским «Виктором». Упорное противостояние завершилось победой пермяков с большой разницей в счёте — 25:35.

После равного начала игры подопечным Валентина Бузмакова к перерыву удалось создать преимущество в семь мячей (11:18). Во втором игровом отрезке «берлога» довела преимущество до 11 голов.

«Большое волнение, большой стресс — игры плей-офф подразумевают игры на выбывание, дальше не все проходят. Нам приятно выиграть на выезде, особенно у «Виктора», и большой плюс, что учитывается разница, поэтому мы довольны. По приезду в Пермь мы постараемся сделать так, чтобы в голове не держать разницу, мы начнём с нуля, а может быть и с «минуса», чтобы пройти дальше. Потому что прецедентов в истории много, когда игры переворачивались за 10-15 минут, не говоря уже о целой игре. Поэтому настроены серьёзно», — прокомментировал главный тренер «Пермских медведей» Валентин Бузмаков.

Серия плей-офф продолжится в Перми. Вторая игра состоится 25 апреля, в СК им. Сухарева.

