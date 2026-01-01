Контрольный департамент администрации Перми возглавил Кирилл Самаркин Прежний руководитель Дмитрий Федулов стал замначальника

Администрация Перми

Как стало известно «Новому компаньону», начальником контрольного департамента администрации Перми назначен бывший руководитель МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми» (МКУ «ТИ») Кирилл Самаркин. В мэрии изданию подтвердили информацию, отметив, что назначение состоялось 7 апреля. Прежний глава департамента Дмитрий Федулов перешёл на позицию замруководителя департамента.

Напомним, Федулов возглавил ведомство в июле прошлого года. До этого он более 30 лет служил в органах внутренних дел Российской Федерации и в прокуратуре Пермского края.

Контрольный департамент отвечает за организацию и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также за обеспечение мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города.

Административно-техническая инспекция (АТИ) является подведомственным учреждением контрольного департамента. Её сотрудники регулярно проводят рейды по территории города, выявляют нарушителей Правил благоустройства, препятствуют незаконной расклейке объявлений и нанесению граффити, инспектируют работу подрядчиков по содержанию районов Перми.

После назначения Кирилла Самаркина начальником контрольного департамента и.о. директора МКУ «АТИ» стал Антон Булдаков.

