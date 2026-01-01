Ретейлерам в Пермском крае напомнили об ответственности за накрутку цен на мясо УФАС направило компаниям предупреждения в преддверии майских праздников

Константин Долгановский

Ретейлерам в Пермском крае напомнили об ответственности за накрутку цен на мясо в преддверии праздников. Пермское УФАС направило информацию о необходимости ответственного ценообразования крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям.

«Пермское УФАС России ведёт постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию. В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники», — обратили внимание в пресс-службе ведомства.

В связи с этим участников рынка предупредили о недопустимости необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и другие продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни. В случае выявления признаков недобросовестных действий будут приниматься меры реагирования. При снижении отпускных цен поставщиками торговым сетям рекомендовали транслировать его конечным потребителям.

