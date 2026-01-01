В Перми задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений, совершенных более десяти лет назад

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следственными органами СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение 48-летнему пермяку в совершении трех эпизодов преступлений против половой неприкосновенности (ст. 132 УК РФ) и одного разбойного нападения с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Преступления были совершены в 2014-2015 годах в разных районах Перми.

По версии следствия, в 2014 году мужчина с ножом напал на женщину на улице, потребовал деньги, а после отказа потерпевшей совершил насильственные действия сексуального характера. В 2015 году он проследил за несовершеннолетней до её квартиры и, убедившись, что дома никого нет, совершил в отношении неё преступление. В том же году мужчина, угрожая убийством, надругался над женщиной и скрылся.

Благодаря комплексному анализу обстоятельств всех преступлений и результатам экспертиз следователи установили: во всех случаях действовал один и тот же человек. Уголовные дела были объединены в одно производство, общий объем материалов превысил 100 томов.

Несмотря на давность событий, следственно-оперативная группа в составе сотрудников регионального управления СКР, УУР ГУ МВД по Пермскому краю и ОУР УМВД по Перми продолжила работу. В апреле 2026 года личность подозреваемого была установлена. Им оказался местный житель, ранее уже судимый за убийства. Мужчина задержан, по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Назначена судебно-генетическая экспертиза, расследование продолжается. Следствие не исключает, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.