Глава СК РФ поручил провести проверку из-за отсутствия качественной питьевой воды в Нытве

Следственный комитет России

По обращению жителей микрорайона Абрамовки города Нытвы Пермского края, поступившему в Информационный центр председателя СК России, Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ситуацию с обеспечением населения качественной питьевой водой.

В ходе проверки установлено, что в микрорайоне отсутствует централизованная система водоснабжения. Местные жители вынуждены использовать воду из скважин, которая не соответствует санитарным нормам и непригодна ни для питья, ни для хозяйственно-бытовых нужд. Отдельная проблема — отсутствие источников воды для пожаротушения: в 2021 году это стало причиной гибели одного из частных домов, поскольку огонь не удалось оперативно локализовать.

Несмотря на судебное решение 2023 года, обязывающее устранить нарушения, работы до сих пор не начаты, а органы местного самоуправления не приняли достаточных мер для решения проблемы. Многократные обращения граждан в профильные ведомства не дали результата.

По факту бездействия возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят на личный контроль председателем Следственного комитета РФ. Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина подробный доклад о ходе следствия, а также о мерах, направленных на восстановление прав жителей на безопасное водоснабжение.

Контроль исполнения поручения осуществляют сотрудники центрального аппарата ведомства.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.