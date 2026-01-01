Спрос на автомобили с пробегом в Пермском крае вырос на 14,5% Средняя стоимость таких машин в регионе 1,2 млн рублей

Константин Долгановский

В I квартале 2026 года вторичный авторынок Пермского края демонстрирует уверенный рост. По данным аналитиков «Авито Авто», спрос на автомобили с пробегом увеличился на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты сервиса отмечают, что наибольший интерес у покупателей вызывают машины в ценовых сегментах 5-8 млн руб. (рост на 47%), 3-5 млн руб. (+33,7%) и 2-3 млн руб. (+29,6%). Особенно заметно усилился спрос на китайские автомобили — их стали выбирать почти в 1,4 раза чаще. Также выросли продажи «французов» (+28,5%), «корейцев» (+23,5%) и «японцев» (+20,9%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке региона остаётся LADA Granta. В топ-5 также вошли LADA Priora, LADA Kalina, LADA Vesta и Kia Rio. Среди востребованных автомобилей — Toyota Camry, Hyundai Solaris, Niva 4x4, Renault Logan и Chevrolet Niva. Эксперты отмечают, что наибольшим спросом по-прежнему пользуются машины старше 10 лет, однако интерес к автомобилям в возрасте 4-9 лет вырос на 25,3%. Это говорит о постепенном обновлении автопарка и смещении предпочтений в сторону более свежих экземпляров.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Пермском крае составляет 1,2 млн руб. При этом аналитики фиксируют снижение цен на некоторые категории: французские автомобили подешевели на 7,1% (до 679 тыс. руб.), южнокорейские — на 5,5% (1,18 млн руб.), японские — на 2,5% (1,51 млн руб.). В структуре предложения лидируют российские марки (31% рынка), за ними следуют японские (18,5%) и южнокорейские (13,5%) бренды. Немецкие марки занимают 12,9%, а китайские постепенно увеличивают долю: с 4,8 до 5,5% за год.

Эксперты отмечают, что цифровизация становится ключевым трендом. Более 85% пользователей выбирают автомобиль с пробегом онлайн, уделяя особое внимание проверке истории машины. Количество пользователей сервиса "Автотека" выросло на 20% по России. Платформа агрегирует данные из более 2 тыс. источников, формируя подробный отчёт о ДТП, пробеге, юридических ограничениях и эксплуатации. Искусственный интеллект помогает даже неопытным покупателям интерпретировать информацию и оценить справедливость цены с помощью сервиса "Авито Оценка".

На фоне цифровизации развиваются сервисы, повышающие прозрачность сделок. Например, "Селект" предлагает проверенные автомобили с бесплатным подбором и видеоосмотром от эксперта. Спрос на такие услуги в России за I квартал 2026 года вырос на 44,4%, а количество объявлений — на 14%. Также набирает популярность сервис "Аукцион": число дилеров, выкупающих авто через платформу, увеличилось на 36%. Это ускоряет и упрощает продажу для владельцев.

Эксперты считают, что рынок автомобилей с пробегом в Пермском крае продолжит расти. Покупатели становятся всё более требовательными к прозрачности и удобству выбора, а цифровые сервисы помогают сделать процесс покупки и продажи максимально безопасным и быстрым. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее развитие онлайн-инструментов и рост интереса к более свежим и технологичным автомобилям.

